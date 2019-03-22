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В Раду перевнесут важные законы по разминированию, военной службе и работе бизнеса

Новости » Политика    22.03.2019 - 11:55
В Раду перевнесут важные законы по разминированию, военной службе и работе бизнеса
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Данные законы Рада ранее провалила

В пятницу в парламент перевнесут три важных законопроекта по разминированию, военной службе и работе бизнеса. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметила, что ранее законы были провалены.

"Сегодня будут зарегистрированы в парламенте три очень важные закона, которые были провалены. Это закон о противоминной деятельности, который даст возможность нашим международным донорам разблокировать вопрос трастовых фондов. Второе: законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выполнении воинского долга и прохождении военной службы, что поможет создать действенный сержантский корпус", - сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что третий законопроект является важным для малого и среднего бизнеса.

"Третий: это экономическое соглашение об ассоциации, которое позволит нам достичь стандартизации для нашего среднего и малого бизнеса, чтобы проще выходить на европейские рынки", - сказала вице-спикер.

По ее словам, в прошлые сессионные недели эти законопроекты были провалены парламентом.

"На прошедшей неделе было завалено несколько законов. В частности, это закон о стандартизации, мы так и не внесли изменения в закон о разминировании, а также закон о воинских званиях", - пояснила парламентарий.

Напомним, ранее Геращенко анонсировала, что в Верховную раду внесут новый законопроект о приведении воинских званий в соответствие со стандартами НАТО. Она отмечала, что законопроект будет зарегистрирован в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Рада провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО.

Добавим, в середине декабря 2018-го Верховная рада приняла за основу закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО.

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Темы: Заседание Рады
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