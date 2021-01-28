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Спецтариф, госрегулирование и компенсации: как Раде предлагают решить вопрос роста цен

Автор: Игорь Литвиненко

В Верховную раду передали проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

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Об этом говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке нардепы отметили, что предлагается:

  • ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;
  • установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч в месяц (включительно);
  • установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно);
  • усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей;
  • рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно);

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров решил компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.

Также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что в ближайшее время документ о регулировании тарифов на коммуналку должен быть включен в повестку дня.

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