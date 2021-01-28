Спецтариф, держрегулювання і компенсації: як Раді пропонують вирішити питання зростання цін

До Верховної ради передали проект постанови про соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Документ направлений на розгляд профільного комітету.
Про це йдеться на сайті парламенту.
У пояснювальній записці нардепи наголосили, що пропонується:
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів вирішив компенсувати частини побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Із спеціального фонду держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.
Також голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що найближчим часом документ про регулювання тарифів на комуналку повинен бути включений до порядку денного.