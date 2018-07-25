Кабмин направил в Раду документы для повышения безопасности на дорогах

В Раду направили подготовленный МВД пакет документов по мерам безопасности на дорогах

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду подготовленный Министерством внутренних дел пакет документов по мерам безопасности на дорогах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания силовиков, передает пресс-служба полиции.

По словам Гройсмана, нужно немедленно принять меры для налаживания оперативного контроля за состоянием аварийности на дорогах. В частности, речь идет и о перевозчиках. Глава правительства считает, что при въезде и выезде транспорта должен быть жесткий контроль .

"Кроме того, мы направили в парламент подготовленный МВД пакет документов по мерам безопасности на дорогах, в частности - это и повышение ответственности", - отметил премьер.

Он отметил, что нужно углубить аналитику по тем ДТП, в которых есть погибшие, превышение скорости водителями и их пребывание в состоянии алкогольного опьянения. Все эти выводы должны быть "первоочередным ориентиром", заявил Гройсман.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что из-за частых дорожно-транспортных происшествий полиция на 10% увеличит количество патрулей.