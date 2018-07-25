Кабмін направив у Раду документи для підвищення безпеки на дорогах

У Раду направили підготовлений МВС пакет документів по заходам безпеки на дорогах

Кабінет міністрів України направив до Верховної ради підготовлений Міністерством внутрішніх справ пакет документів по заходам безпеки на дорогах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході наради силовиків, передає прес-служба поліції.

За словами Гройсмана, потрібно негайно вжити заходів для налагодження оперативного контролю за станом аварійності на дорогах. Зокрема, мова йде і про перевізників. Глава уряду вважає, що при в'їзді та виїзді транспорту повинен бути жорсткий контроль .

"Крім того, ми направили до парламенту підготовлений МВС пакет документів по заходам безпеки на дорогах, зокрема - це і підвищення відповідальності", - зазначив прем'єр.

Він зазначив, що потрібно поглибити аналітику по тим ДТП, у яких є загиблі, перевищення швидкості водіями та їх перебування в стані алкогольного сп'яніння. Всі ці висновки повинні бути "першочерговим орієнтиром", заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що через часті дорожньо-транспортні пригоди поліція на 10% збільшить кількість патрулів.