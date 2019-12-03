В Раду вместо Кубракова зайдет бывший кандидат в мэры от БПП

После прекращения депутатского мандата Александра Кубракова из "Слуги народа" вместо него в Раду пройдет следующий по списку Сергей Мандзий. Это следует из списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

В комментарии РБК-Украина глава фракции Давид Арахамия заявил, что вместо Кубракова нардепом станет следующий по списку.

"У нас открытые списки. Они зарегистрированы, мы не можем это изменить. Я просто не знаю, честно. Следующим депутатом становится тот, кто является следующим по списку", - заявил он.

Отметим, Кубраков, который недавно возглавил "Укравтодор", прошел в парламент под 30-м номером списка "Слуги народа". Таким образом, вместо него в Раду зайдет 136-й номер Сергей Мандзий.

По данным Центральной избирательной комиссии, Мандзий который в 2015 году баллотировался на выборах мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко". Возглавляет общественную организациию "Хмельницкая платформа".

На сегодняшнем заседании Рады прекратили полномочия еще одного нардепа от "Слуги народа" - Алексея Кучера, который возглавил Харьковскую ОГА. Однако он прошел в парламент, победив на мажоритарном округе, поэтому там пройдут довыборы.

Напомним, в октябре Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии "Слуга народа", который был 135-м номером в списке. Он стал депутатом вместо Анны Коваленко, которая перешла на работу в Офис президента.