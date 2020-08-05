В Раду до конца года внесут новую редакцию Кодекса о недрах

В Верховную раду Украины до конца года внесут новую редакцию Кодекса о недрах. Документ разрабатывает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в сотрудничестве со специалистами Проекта Евросоюза.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Регистрация законопроекта в Верховной раде запланирована уже до конца этого года", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что одна из первоочередных задач Минприроды - внедрить качественно новую государственную политику в сфере недропользования, которая будет стимулировать увеличение объемов собственной добычи полезных ископаемых, уменьшит зависимость Украины от импорта энергоносителей и привлечет инвестиции в добывающую отрасль.

"Кодекс станет унифицированным документом, который заложит основу для рационального использования энергетических ресурсов, обеспечит прозрачность и равный доступ всех субъектов хозяйствования к пользованию недрами, а также будет стимулировать снижение стоимости энергоносителей для граждан за счет наращивания добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Так, разработка нового Кодекса о недрах предусмотрена Указом президента №874/2019.

Напомним, в конце октября Кабинет министров изменил порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами.