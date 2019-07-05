В Раду баллотируются 54 нардепа, голосовавшие за "диктаторские законы"

На выборах в Раду баллотируются 54 кандидатов, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Как отмечается, больше всего депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы", в списке "Оппозиционного блока" - 11 человек. Это:

Евгений Мураев (№1 в избирательном списке партии),

Виталий Хомутынник (№11),

Евгений Геллер (№12),

Юрий Воропаев (№13),

Дмитрий Добкин (№15),

Татьяна Бахтеева (№26),

Александр Долженков (№28)

В пресс-службе КИУ говорится, что еще 5 депутатов присутствуют в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это:

Сергей Дунаев (№9),

Юлий Иоффе (№12),

Юлия Левочкина (№21),

Виталий Борт (№28),

Юрий Мирошниченко (№41).

Отмечается, что за "диктаторские законы" в 2014 году проголосовали по одному депутату в списке Аграрной партии Украины (Михаил Поплавский, №1 в избирательном списке) и политической партии "Независимость" (Иван Ступак, №2 в избирательном списке).

"Остальные 36 человек, баллотируются по одномандатным округам - из них 27 путем самовыдвижения, 10 - выдвинуты политическими партиями: 5 выдвинуты партией "Оппозиционная платформа За жизнь", 4 - "Оппозиционный блок", - говорится в сообщении.

Добавим, что "диктаторские законы" - это пакет законов, принятых ВР с грубым нарушением регламента и законодательной процедуры и, несмотря на острую критику, подписанных президентом (тогда еще Виктором Януковичем) на следующий день 17 января. Эти законодательные акты ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в области наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество. Законы были приняты во время Революции Достоинства.

Напомним, заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заверил, что Центризбирком и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в ВР.