Под Радой прошел митинг из-за работы Novus в Крыму

Возле Верховной рады прошел митинг против торговой сети Novus. Компанию обвиняют в работе в Крыму вопреки санкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.
"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать", - говорят участники митинга.
Они также призвали правоохранителей обратить внимание на эту ситуацию.
Напомним, ранее сообщалось, что сеть супермаркетов Novus продолжает работать в оккупированном Россией Крыму.
В качестве подтверждения были опубликованы скрины из Google maps, на котороых показаны актуальные часы работы супермаркетов в оккупированном Крыму.
Как известно, среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса, находится компания Stolitsa Grouр Влады Молчановой.