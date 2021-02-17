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Под Радой прошел митинг из-за работы Novus в Крыму

Автор: РБК-Украина

Возле Верховной рады прошел митинг против торговой сети Novus. Компанию обвиняют в работе в Крыму вопреки санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.

"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать", - говорят участники митинга.



Они также призвали правоохранителей обратить внимание на эту ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть супермаркетов Novus продолжает работать в оккупированном Россией Крыму.

В качестве подтверждения были опубликованы скрины из Google maps, на котороых показаны актуальные часы работы супермаркетов в оккупированном Крыму.

Как известно, среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса, находится компания Stolitsa Grouр Влады Молчановой.

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Новости Украины КрымВерховная РадаМитинг
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