Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму

Активісти розцінюють такі правопорушення з боку власників магазину як державну зраду і вимагають притягнути їх до відповідальності.

"Novus зрадив нашу країну і торгує на крові. Ми писали листи, вимагали відповідь, чому вони досі працюють у Криму, попри санкції, як їм не соромно годувати агресора. Але від власників немає ніякої реакції, мабуть, їм є що приховувати", - кажуть учасники мітингу.





Вони також закликали правоохоронців звернути увагу на цю ситуацію.