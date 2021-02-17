RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму

Автор: РБК-Україна

Біля Верховної ради відбувся мітинг проти торгової мережі Novus. Компанію звинувачують в роботи в Криму всупереч санкціям.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Активісти розцінюють такі правопорушення з боку власників магазину як державну зраду і вимагають притягнути їх до відповідальності.

"Novus зрадив нашу країну і торгує на крові. Ми писали листи, вимагали відповідь, чому вони досі працюють у Криму, попри санкції, як їм не соромно годувати агресора. Але від власників немає ніякої реакції, мабуть, їм є що приховувати", - кажуть учасники мітингу.


Вони також закликали правоохоронців звернути увагу на цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мережа супермаркетів Novus продовжує працювати в окупованому Росією Криму.

Як підтвердження були опубліковані скріни з Google maps, на яких показані актуальні години роботи супермаркетів в окупованому Криму.

Як відомо, серед власників мережі, крім литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса знаходиться компанія Stolitsa Grouр Влади Молчанової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримВерховна РадаМітинг
Читайте також
Комітет Ради хоче запросити на засідання головного санлікаря: що розглянуть
У Раді хочуть заборонити українцям скаржитися омбудсмену на президента та ВР
Прогноз погоди