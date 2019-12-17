Под Радой произошли стычки протестующих с полицией

Под зданием Верховной рады Украины произошли стычки между полицейскими и протестующими. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Отметим, с утра под зданием парламента проходит несколько акций. В частности, люди протестуют против открытия рынка земли. В акциях участвуют около тысячи человек.

Часть активистов установила палатку на проезжей части по улице Михаила Грушевского. Полицейские попытались им помешать, что и привело к стычкам. Кроме того, участники националистических организаций также зажигали файеры.

О пострадавших и задержанных на данный момент не сообщается.

Фото: стычки под Радой (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков из-за акций протеста. На сегодня в столице анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе и под зданием украинского парламента.

Также ранее сообщалось, что в центральной части Киева будет ограничено движение из-за нескольких массовых акций.