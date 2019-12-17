Під Радою сталися сутички протестувальників з поліцією

Під будівлею Верховної ради України сталися сутички між поліцією і протестуючими. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Зазначимо, з ранку під будівлею парламенту проходить кілька акцій. Зокрема, люди протестують проти відкриття ринку землі. В акції беруть участь близько тисячі осіб.

Частина активістів встановила намет на проїжджій частині по вулиці Михайла Грушевського. Поліцейські спробували їм завадити, що й призвело до сутичок. Крім того, учасники націоналістичних організацій також запалювали фаєри.

Про потерпілих і затриманих на даний момент не повідомляється.

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до центру Києва відправили посилені наряди силовиків через акції протесту. На сьогодні в столиці анонсовано проведення кількох масових акцій, в тому числі і під будівлею українського парламенту.

Також раніше повідомлялося, що в центральній частині Києва буде обмежено рух через декілька масових акцій.

