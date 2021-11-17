Под Радой анонсировали протест против принятия закона о столице

"Киевляне имеют право выбирать себе власть! Киевляне имеют право работать и достойно жить! Киевляне против узурпации власти и давления на местное самоуправление и бизнес! Закон о столице, увеличение налогов, наступление на интересы киевлян - все это только начало сворачивания демократии в Украине", - говорится в информационном сообщении об акции.

Как отмечается, толчком к флешмобу стала информация о том, что Верховная рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о столице №2143-3, предусматривающий разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.

Главу горгосадминистрации, который фактически будет управлять городом, должен назначать президент.

Активисты призвали киевлян прийти в 9:30 в четверг, 18 ноября, в Мариинский парк и напомнить властям о своих правах.