Під Радою анонсували протест проти ухвалення закону про столицю

"Кияни мають право обирати собі владу! Кияни мають право працювати та достойно жити! Кияни проти узурпації влади і тиску на місцеве самоврядування та бізнес! Закон про столицю, збільшення податків, наступ на інтереси киян - все це лише початок згортання демократії в Україні", - йдеться в інформаційному повідомленні про акцію.

Як зазначається, поштовхом до флешмобу стала інформація про те, що Верховна рада планує найближчим часом розглянути законопроект про столицю №2143-3, який передбачає розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

Очільника міськдержадміністрації, який фактично керуватиме містом, має призначати президент.

Активісти закликали киян прийти о 9:30 у четвер, 18 листопада, до Маріїнського парку і нагадати владі про свої права.