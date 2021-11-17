ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Под Радой анонсировали протест против принятия закона о столице

Новина українською →
Киев, Среда 17 ноября 2021 12:21
Под Радой анонсировали протест против принятия закона о столице Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 18 ноября, под Верховной радой состоится общекиевский флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!". Анонсируется, что активисты придут на площадь Конституции для защиты своих конституционных прав и столичного самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу "АвтоМайдан - AutoMaidan" в Facebook.

"Киевляне имеют право выбирать себе власть! Киевляне имеют право работать и достойно жить! Киевляне против узурпации власти и давления на местное самоуправление и бизнес! Закон о столице, увеличение налогов, наступление на интересы киевлян - все это только начало сворачивания демократии в Украине", - говорится в информационном сообщении об акции.

Как отмечается, толчком к флешмобу стала информация о том, что Верховная рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о столице №2143-3, предусматривающий разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.

Главу горгосадминистрации, который фактически будет управлять городом, должен назначать президент.

Активисты призвали киевлян прийти в 9:30 в четверг, 18 ноября, в Мариинский парк и напомнить властям о своих правах.

Как сообщалось, законопроект №2143-3 был представлен в Верховную раду депутатами от "Слуги народа" и принят в первом чтении еще в 2019 году. Он получил многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления ВР по поводу нарушения конституционных норм.

Также появилась информация, что негативные выводы готовит Венецианская комиссия, в которую направил текст законопроекта мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко.

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", - заявил Виталий Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Местное самоуправление
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"