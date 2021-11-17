Під Радою анонсували протест проти ухвалення закону про столицю

У четвер, 18 листопада, під Верховною радою відбудеться загальнокиївський флешмоб "Руки геть від Києва та киян!". Анонсується, що активісти прийдуть на площу Конституції, щоб захистити свої конституційні права та столичне самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку "АвтоМайдан - AutoMaidan" у Facebook .

"Кияни мають право обирати собі владу! Кияни мають право працювати та достойно жити! Кияни проти узурпації влади і тиску на місцеве самоврядування та бізнес! Закон про столицю, збільшення податків, наступ на інтереси киян - все це лише початок згортання демократії в Україні", - йдеться в інформаційному повідомленні про акцію.

Як зазначається, поштовхом до флешмобу стала інформація про те, що Верховна рада планує найближчим часом розглянути законопроект про столицю №2143-3, який передбачає розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

Очільника міськдержадміністрації, який фактично керуватиме містом, має призначати президент.

Активісти закликали киян прийти о 9:30 у четвер, 18 листопада, до Маріїнського парку і нагадати владі про свої права.