Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах, - The Guardian

Деякі радники Дональда Трампа закликають його передчасно оголосити про перемогу на виборах президента США у ніч проти 6 листопада. У випадку, якщо він достатньо випереджатиме Камалу Гарріс у ключових штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомляє видання, дехто в оточенні Трампа вважає, що він нічого не втратить, якщо оголосить про перемогу, коли матиме перевагу в кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або якщо закриті опитування республіканців вкажуть на можливість перемоги.
Але в оточенні колишнього президента США застерігають, що в разі невеликого розриву в ключових штатах Трамп має утриматись від заяв.
Зокрема, таку думку висловив колишній стратег Білого дому Стівен Беннон, який, за інформацією джерел видання, розмовляв з Трампом минулого тижня.
The Guardian зазначає, що наразі невідомо, яке рішення ухвалив для себе кандидат у президенти від республіканців. Але джерела зазначають, що останнє слово буде саме за Трампом, і якщо він вирішить передчасно оголосити себе переможцем виборів, його не зможуть від цього відмовити.
Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.
Зазначимо, Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.
Раніше ЗМІ вже повідомляли, що Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують швидку відповідь.
Детальніше про вибори в США - у матеріалі РБК-Україна.
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