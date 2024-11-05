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Советники Трампа призывают его преждевременно заявить о победе на выборах, - The Guardian

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Некоторые советники Дональда Трампа призывают его преждевременно объявить о победе на выборах президента США в ночь на 6 ноября. В случае, если он будет достаточно опережать Камалу Харрис в ключевых штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, кое-кто в окружении Трампа считает, что он ничего не потеряет, если объявит о победе, когда будет иметь преимущество в несколько сотен тысяч голосов в Пенсильвании или если закрытые опросы республиканцев укажут на возможность победы.

Но в окружении бывшего президента США предостерегают, что в случае небольшого разрыва в ключевых штатах, Трамп должен воздержаться от заявлений.

Такое мнение высказал бывший стратег Белого дома Стивен Беннон, который, по информации источников издания, разговаривал с Трампом на прошлой неделе.

The Guardian отмечает, что неизвестно, какое решение принял для себя кандидат в президенты от республиканцев. Но источники отмечают, что последнее слово последует за Трампом, и если он решит преждевременно объявить себя победителем выборов, его не смогут от этого отказать.

Выборы в США

Напомним, сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а от демократов - Камала Харрис.

Отметим, Трамп уже успел проголосовать в штате Флорида. Также он заявил, что уверен в своей победе.

Ранее СМИ уже сообщали, что Трамп может преждевременно объявить о своей победе на выборах. На этот случай демократы готовят быстрый ответ.

Подробнее о выборах в США - в материале РБК-Украина.

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