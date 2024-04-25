Радники з нацбезпеки у Досі обговорять саміт по Україні наприкінці тижня, - Bloomberg

Зустріч офіційних осіб із країн "Великої сімки" і так званого Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, які готують ґрунт для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

Джерела видання повідомили, що список учасників зустрічі в столиці Катару ще не складено. Росію не запросили, і чи буде присутній Китай, залишається незрозумілим.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту з огляду на той вплив, який, на їхню думку, Пекін чинить на Москву протягом понад двох років війни.

Проєкт миру для України передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантії її майбутньої безпеки. Він також включає конкретні положення щодо захисту ядерних генераторів і продовольчих запасів.

Київ хоче, щоб ці принципи були широко узгоджені на червневому саміті у Швейцарії як провісник будь-яких потенційних переговорів за участю Росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який додасть ваги будь-якій угоді, тому питання про те, чи з'явиться хто-небудь із Пекіна на цій зустрічі, має вирішальне значення.