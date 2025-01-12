Радник Трампа вважає, що Україні треба знизити мобілізаційний вік для стабілізації фронту

Команда обраного президента США Дональда Трампа вважає, що для стабілізації фронту в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік. Це дозволило б призвати до армії "сотні тисяч нових солдатів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца в інтерв'ю ABC News.
"Ще одна річ, яку нам треба буде побачити - це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - сказав майбутній радник Трампа.
Волц наголосив, що для початку будь-яких переговорів буде потрібна ця стабілізація на фронті, а для цього, на його думку, недостатньо лише нових пакетів допомоги та озброєнь, потрібен ще й приріст кількості солдатів з українського боку.
Водночас він додав, що команда Трампа чула про проблеми з моральним духом та про проблеми на лінії фронту.
"Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію", - резюмував Волц.
Нагадаємо, в адміністрації поки ще чинного президента США Джо Байдена також неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік. Наразі в Україні мобілізують з 25 років. Це сталося після того, як поріг мобілізації був знижений з 27 років.
Однак українське керівництво, включно з президентом Володимиром Зеленським, не підтримує таку ідею. За його словами, Україна отримує недостатньо зброї від партнерів, щоб йти на такий крок.
"Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, то яка різниця - 20 років цій людині чи 30. Ніякої різниці. Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас є голі бригади", - заявляв президент.
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