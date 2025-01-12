Советник Трампа считает, что Украине надо снизить возраст мобилизации для стабилизации фронта

Команда избранного президента США Дональда Трампа считает, что для стабилизации фронта в Украине нужно снизить мобилизационный возраст. Это позволило бы призвать в армию "сотни тысяч новых солдат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление будущего советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца в интервью ABC News.
"Еще одна вещь, которую нам надо будет увидеть - это стабилизация на поле боя. И одна из вещей, о которой мы будем спрашивать украинцев - у них есть проблемы с живой силой. Их мобилизационный возраст сейчас - 26 лет, не 18. Они могут сгенерировать сотни тысяч новых солдат", - сказал будущий советник Трампа.
Волц отметил, что для начала любых переговоров потребуется эта стабилизация на фронте, а для этого, по его мнению, недостаточно только новых пакетов помощи и вооружений, нужен еще и прирост количества солдат с украинской стороны.
В то же время он добавил, что команда Трампа слышала о проблемах с моральным духом и о проблемах на линии фронта.
"Слушайте, если украинцы попросили весь мир поставить все на демократию, надо, чтобы и они поставили все на демократию", - резюмировал Волц.
Напомним, в администрации пока еще действующего президента США Джо Байдена также неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст. Сейчас в Украине мобилизуют с 25 лет. Это произошло после того, как порог мобилизации был снижен с 27 лет.
Однако украинское руководство, включая президента Владимира Зеленского, не поддерживает такую идею. По его словам, Украина получает недостаточно оружия от партнеров, чтобы идти на такой шаг.
"Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница - 20 лет этому человеку или 30. Никакой разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас есть голые бригады", - заявлял президент.
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