Советник Трампа считает, что Украине надо снизить возраст мобилизации для стабилизации фронта

"Еще одна вещь, которую нам надо будет увидеть - это стабилизация на поле боя. И одна из вещей, о которой мы будем спрашивать украинцев - у них есть проблемы с живой силой. Их мобилизационный возраст сейчас - 26 лет, не 18. Они могут сгенерировать сотни тысяч новых солдат", - сказал будущий советник Трампа.

Волц отметил, что для начала любых переговоров потребуется эта стабилизация на фронте, а для этого, по его мнению, недостаточно только новых пакетов помощи и вооружений, нужен еще и прирост количества солдат с украинской стороны.

В то же время он добавил, что команда Трампа слышала о проблемах с моральным духом и о проблемах на линии фронта.

"Слушайте, если украинцы попросили весь мир поставить все на демократию, надо, чтобы и они поставили все на демократию", - резюмировал Волц.