Радник "Ред Булла" висміяв "Мерседес" за короткозорість із чемпіоном світу

Австрійський функціонер і колишній гонщик "підчепив" боса конкурента в Кубку конструкторів за недавнє інтерв'ю. У ньому Вольфф розповів що в юнацтві лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен нічим не виділявся серед інших.

"Його талант був недостатньо помітним у Формулі-3? Тоді навіть не знаю, за чим насправді спостерігав Тото. Коли я щойно побачив Макса в "Норісринзі", то відразу ж чітко зрозумів, що він особливий", – заявив Марко.

Консультант "Ред Булла" пригадав епізод одного з етапів, під час якого 16-річний Ферстаппен усього за коло відірвався від решти конкурентів на дві секунди. Натомість Вольфф визнав, що нідерландець був на "хорошому рівні", але ніхто не знав його справжню силу.

Хто такий Макс Ферстаппен

Нідерландський гонщик, уродженець бельгійської провінції Лімбург. Син пілота Формули-1 у 90-х Йоса Ферстаппена.

Потрапив до молодіжної команди Red Bull у 2014 році та відразу став тест-пілотом резервної команди – "Торо Россо". На рівні F1 дебютував у сезоні-2015 та набрав 49 очок для другої команди "червоних биків". Посеред сезону-2016 перебрався в "Ред Булл" і здобув дебютну перемогу.

Дворазовий чемпіон Королівських автоперегонів (2021, 2022). Загалом провів 171 гонку Формули-1, у яких здобув 41 перемогу та 85 разів зійшов на подіум.