Легендарний автовиробник повернеться до Формули-1: список мотористів на сезон-2026
Про перехід на нові двигуни з 2026 року оголосила британська стайня Королівських автоперегонів "Астон Мартін".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.
Японська компанія "Хонда" постачатиме двигуни стайні під керівництвом Лоуренса Стролла. Культовий автовиробник готовий розпочати свою п'яту еру в F1.
"Хонда" вирішила повернутися до Королівських автоперегонів через курс Формули-1 на "зелені" технології. Боси чемпіонату світу прагнуть звести до нуля викиди вуглецю до 2030 року, використовувати біопаливо, а внутрішнє згорянні і гібридна система даватимуть силовим установкам по половині потужності.
"Прагнення головної гоночної серії в світі до екологічності – один із провідних факторів на користь прийняття нового виклику в F1. Такий шлях співпадає з обраним "Хондою". Це дозволить створити платформу для розробки та перевірки наших електричних технологій", – заявив глобальний гендиректор компанії Тошіхіро Мібе.
Після анонсу повернення "Хонди" до Формули-1 сформувався перелік із шести мотористів на сезон-2026. "Ред Булл" продовжить створювати двигуни під маркою "Форд", а також надалі змагатимуться "Мерседес", "Феррарі" та "Рено". Ще одним новачком стане "Ауді".
Як "Хонда" виступала у Формулі-1
Перша ера японської компанії у Королівських автоперегонах припала на 1964-1968 рр. Тоді "Хонда" була командою і виграла два етапи – Гран-прі Мексики в 1965-му та Гран-прі США в 1967-му.
Друга ера припала на 1983-1992 рр. Цього разу "Хонда" була мотористом низки стаєнь. Клієнтами японців були "Спіріт", "Вільямс", "Лотус", "Макларен" і "Тіррелл". Чемпіонські титули за кермом цих машин тричі здобув Айртон Сенна, а ще по разу тріумфували Нельсон Піке та Ален Прост.
Третя ера "Хонди" в F1 розпочалася у 2000 році та тривала до 2008-го. За цей період компанія еволюціонувала з моториста (БАР, "Джордан", "Супер Агурі") до повноцінної команди в трьох сезонах. Щоправда, без титулів і перемог у гран-прі.
Нарешті четверта ера "Хонди" в Королівських автоперегонах тривала в 2015-2021 рр. Японська компанія спершу стала мотористом "Макларена", а потім опинилася в таборі "Ред Булла". Саме з двигуном "Хонди" під назвою Red Bull Powertrains Макс Ферстаппен виборов перший титул чемпіона.
До слова, напередодні Вольфф розкритикував Хемілтона за важкі перемовини про новий контракт із "Мерседесом".
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