Советник "Ред Булла" высмеял "Мерседес" за близорукость с чемпионом мира

Австрийский функционер и бывший гонщик "поддел" босса конкурента в Кубке конструкторов за недавнее интервью. В нем Вольфф рассказал, что в юношестве лидер "Ред Булла" Макс Ферстаппен ничем не выделялся среди других.

"Его талант был недостаточно заметен в Формуле-3? Тогда даже не знаю, за чем действительно наблюдал Тото. Когда я только увидел Макса в "Норисринге", то сразу же ясно понял, что он особенный", – заявил Марко.

Консультант "Ред Булла" вспомнил эпизод одного из этапов, во время которого 16-летний Ферстаппен всего за круг оторвался от остальных конкурентов на две секунды. Вольфф же признал, что нидерландец был на "хорошем уровне", но никто не знал его настоящую силу.

Кто такой Макс Ферстаппен

Нидерландский гонщик, уроженец бельгийской провинции Лимбург. Сын пилота Формулы-1 в 90-х Йоса Ферстаппена.

Попал в молодежную команду Red Bull в 2014 году и сразу стал тест-пилотом резервной команды – "Торо Россо". На уровне F1 дебютировал в сезоне-2015 и набрал 49 очков для второй команды "красных быков". Посреди сезона-2016 перебрался в "Ред Булл" и одержал дебютную победу.

Двукратный чемпион Королевских автогонок (2021, 2022). В общей сложности провел 171 гонку в Формуле-1, в которых одержал 41 победу и 85 раз взошел на подиум.