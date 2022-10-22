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Радник Меркель запропонував "депутінізувати" Росію

Фото: радник колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель Крістоф Гойсген (facebook.com/dgvn.e.V)
Автор: Наталія Гурковська

Росія має виплатити репарації Україні та пройти "депутінізацію". При цьому президент Росії Володимир Путін має відповісти персонально за скоєні злочини, в рамках аналога Нюрнберзького процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки, радника колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель Крістофа Гойсґен, передає DW.

"Має бути щось, що ми в Німеччині називаємо денацифікацією, - сказав він. - Щось на кшталт "депутинізації". Люди повинні зрозуміти, що політика Путіна неприйнятна, що потрібно поважати міжнародне право, права людини і заснований на правилах міжнародний порядок".

Крім того, Хойсген закликав до персональної відповідальності, навівши приклад Нюрнберзького процесу, в ході якого військових злочинців було засуджено до страти і довічного позбавлення волі.

"Це важливо для жертв, але також і для запобігання військовим злочинам у майбутньому", - пояснив експерт.

Як повідомлялось, Україна буде домагатися від Росії репарацій у розмірі 300 млрд доларів у зв'язку зі збитками, які були нанесений через повномасштабне вторгнення.

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