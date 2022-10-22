Радник Меркель запропонував "депутінізувати" Росію

Росія має виплатити репарації Україні та пройти "депутінізацію". При цьому президент Росії Володимир Путін має відповісти персонально за скоєні злочини, в рамках аналога Нюрнберзького процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки, радника колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель Крістофа Гойсґен, передає DW .

"Має бути щось, що ми в Німеччині називаємо денацифікацією, - сказав він. - Щось на кшталт "депутинізації". Люди повинні зрозуміти, що політика Путіна неприйнятна, що потрібно поважати міжнародне право, права людини і заснований на правилах міжнародний порядок".

Крім того, Хойсген закликав до персональної відповідальності, навівши приклад Нюрнберзького процесу, в ході якого військових злочинців було засуджено до страти і довічного позбавлення волі.

"Це важливо для жертв, але також і для запобігання військовим злочинам у майбутньому", - пояснив експерт.