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Советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию

Фото: советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген (facebook.com/dgvn.e.V)
Автор: Наталия Гурковская

Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию". При этом президент России Владимир Путин должен ответить персонально за совершенные преступления, в рамках аналога Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Гойсгена, передает DW.

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, - сказал он. - Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

Кроме того, Хойсген призвал к персональной ответственности, приведя в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

"Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", - объяснил эксперт.

Как сообщалось, Украина будет добиваться от России репараций в размере 300 млрд долларов в связи с ущербом, нанесенным из-за полномасштабного вторжения.

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