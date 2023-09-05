Радник мера розповів, скільки партизани знищили окупантів у Маріуполі та районі за літо

У тимчасово окупованому Маріуполі та районі продовжують активно діяти Сили спротиву. Партизани протягом літа ліквідували десятки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та Telegram-канал " Маріуполь.Спротив ".

Відповідно до підбиття представниками Сил Спротиву підсумків "Українського літа" в Маріуполі, враховуючи дані з підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків, йдеться про ліквідацію 21 військового РФ на території міста та району.

У публікації уточнюється, що знищення живої сили ворога відбувалося, зокрема, шляхом отруєння.

При цьому Андрющенко звертає увагу і на вибухи району Маріуполя, внаслідок яких загинули сотні окупантів.

"Якщо додати до рахунку загиблих та поранених у двократній бавовні в Юр'ївці, то загальний рахунок “хороших” росіян піде на декілька сотень", - зазначив він.

Діяльність партизанів у Маріуполі

Незважаючи на те, що російські окупанти вважають захоплений Маріуполь Донецької області своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються різні вибухи та пожежі, оскільки у місті добре розвинутий партизанський рух.

Так, наприклад, наприкінці серпня місцеві партизани підпалили базу росіян у Маріуполі. В результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортні засоби.

При цьому у середині серпня Сили опору в Маріуполі також спалили базу окупантів.

Раніше радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.