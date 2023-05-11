Радник Байдена зустрівся з радником Сі Цзіньпіна: говорили і про Україну

Сьогодні, 11 травня, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зазначимо, що відносини між країнами значно погіршилися, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до Тайваню, що розлютило Китай. Напруга між державами зменшилася в листопаді 2022 року, коли лідери США та Китаю зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вести діалог.
Але знову спалахнула в лютому, коли китайська куля з’явилася в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.
Днями у Китаї заявили про "серію помилкових слів і вчинків" США, що призвели до погіршення відносин між країнами. Тепер же Пекін підкреслює важливість стабілізації стосунків.
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