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Радник Байдена: Україна все ще може перемогти, якщо отримає відповідні інструменти

Фото: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу та заявив, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Блокування допомоги в США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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