Радник Байдена: Україна все ще може перемогти, якщо отримає відповідні інструменти

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - не дати країні потрапити до рук Росії", - сказав Салліван.

Однак він вважає, що Україна може робити це і далі тільки, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні".

"Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті - Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", - додав він.

Він також розповів, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.