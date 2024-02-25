Радник Байдена: Україна все ще може перемогти, якщо отримає відповідні інструменти
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу та заявив, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - не дати країні потрапити до рук Росії", - сказав Салліван.
Однак він вважає, що Україна може робити це і далі тільки, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні".
"Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті - Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", - додав він.
Він також розповів, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.
"Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні", - сказав Салліван.
Блокування допомоги в США
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.
Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.
Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.
Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.
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