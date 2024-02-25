Советник Байдена: Украина все еще может победить, если получит соответствующие инструменты

"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России", - сказал Салливан.

Однако он считает, что Украина может делать это и дальше только, "если у нее есть инструменты, которые ей нужны".

"Именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, прошедший массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", - добавил он.

Он также рассказал, что США видят проблемы, с которыми сталкивается Украина во время нехватки вооружения и боеприпасов.