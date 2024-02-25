Советник Байдена: Украина все еще может победить, если получит соответствующие инструменты
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился в Конгресс и заявил, что Украина все еще может победить в войне, если получит соответствующие инструменты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России", - сказал Салливан.
Однако он считает, что Украина может делать это и дальше только, "если у нее есть инструменты, которые ей нужны".
"Именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, прошедший массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", - добавил он.
Он также рассказал, что США видят проблемы, с которыми сталкивается Украина во время нехватки вооружения и боеприпасов.
"Но, наконец, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", - сказал Салливан.
Блокировка помощи в США
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы . В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
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