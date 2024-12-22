Радник Байдена: за припиненням бойових дій може слідувати членство України в НАТО

"Я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. 5 стаття - найнадійніша, найбезпечніша форма гарантій, яку держави можуть мати. Її отримати - життєво важливо для України", - наголосив Карпентер.

Однак він зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні гаряча фаза війни.

"Отже, як я це бачу. Коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України", - наголосив він.

Водночас він зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз.

"Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме цю концепцію (миротворчу місію в Україні як гарантію безпеки - ред.). Тож, як на мене, наявність кількох країн ЄС, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс", - підкреслив радник.