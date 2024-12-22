Советник Байдена: за прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО

"Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить - жизненно важно для Украины", - подчеркнул Карпентер.

Однако он отметил, что сейчас достичь этого будет трудно, потому что в Украине горячая фаза войны.

"Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что сейчас надо очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас.

"Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности - ред.) Поэтому, как по мне, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл", - подчеркнул советник.