UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радник Байдена обговорив з колегами з Польщі та країн Балтії безпекову допомогу Україні

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із колегами із колегами з Естонії, Латвії, Литви та Польщі надання військової допомоги Україні та продовження тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо європейської безпеки, підтвердивши непохитну підтримку України в умовах російської агресії.

Учасники зустрічі "привітали продовження надання безпекової допомоги Україні та обговорили важливість продовження тиску на Росію, у тому числі шляхом повного виконання санкцій".

Зазначено, що країни Балтії та Польща - члени НАТО, які рішуче підтримують Україну та відстоюють на Заході потреби українських військ. На зустрічі із радником Білого дому вони обговорили також підготовку до цьогорічного саміту НАТО та зміцнення позицій альянсу на східному кордоні.

Нагадаємо, нещодавно уерівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольщаБалтикаВійськова допомога