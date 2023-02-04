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Советник Байдена обсудил с коллегами из Польши и стран Балтии помощь в безопасности Украины

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из коллегами из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши оказание военной помощи Украине и продолжение давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями по европейской безопасности, подтвердив непоколебимую поддержку Украины в условиях российской агрессии.

Участники встречи "приветствовали продолжение предоставления безопасности помощи Украине и обсудили важность продолжения давления на Россию, в том числе путем полного выполнения санкций".

Отмечено, что страны Балтии и Польша - члены НАТО, которые решительно поддерживают Украину и отстаивают на Западе нужды украинских войск. На встрече с советником Белого дома они обсудили также подготовку к саммиту НАТО в этом году и укрепление позиций альянса на восточной границе.

Напомним, недавно управленец Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли. Обсудили ситуацию на фронте.

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