Радник Байдена обговорив з колегами з Польщі та країн Балтії безпекову допомогу Україні

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із колегами із колегами з Естонії, Латвії, Литви та Польщі надання військової допомоги Україні та продовження тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Зазначено, що країни Балтії та Польща - члени НАТО, які рішуче підтримують Україну та відстоюють на Заході потреби українських військ. На зустрічі із радником Білого дому вони обговорили також підготовку до цьогорічного саміту НАТО та зміцнення позицій альянсу на східному кордоні.

Учасники зустрічі "привітали продовження надання безпекової допомоги Україні та обговорили важливість продовження тиску на Росію, у тому числі шляхом повного виконання санкцій".

Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо європейської безпеки, підтвердивши непохитну підтримку України в умовах російської агресії.

Нагадаємо, нещодавно уерівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті.

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