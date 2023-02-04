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Радник Байдена обговорив з колегами з Польщі та країн Балтії безпекову допомогу Україні

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Субота 04 лютого 2023 20:16
Радник Байдена обговорив з колегами з Польщі та країн Балтії безпекову допомогу Україні Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із колегами із колегами з Естонії, Латвії, Литви та Польщі надання військової допомоги Україні та продовження тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо європейської безпеки, підтвердивши непохитну підтримку України в умовах російської агресії.

Учасники зустрічі "привітали продовження надання безпекової допомоги Україні та обговорили важливість продовження тиску на Росію, у тому числі шляхом повного виконання санкцій".

Зазначено, що країни Балтії та Польща - члени НАТО, які рішуче підтримують Україну та відстоюють на Заході потреби українських військ. На зустрічі із радником Білого дому вони обговорили також підготовку до цьогорічного саміту НАТО та зміцнення позицій альянсу на східному кордоні.

Нагадаємо, нещодавно уерівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті.

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