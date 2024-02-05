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Радник Байдена про можливу відставку Залужного: США не повинні втручатися

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Саллівана для CBS.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень", - заявив він.

За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", - зауважив Салліван.

Чутки про відставку Залужного

Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більш детально про те, чому зіпсувалися відносини Зеленського із Залужним і чи відправлять головнокомандувача у відставку, - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиВалерій Залужний