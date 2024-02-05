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Советник Байдена о возможной отставке Залужного: США не должны вмешиваться

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Салливана для CBS .

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", - заявил он.

По его словам, это суверенное право Киева и право президента принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не намерены участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", - отметил Салливан.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, около недели назад в сети начали распространять слухи, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Более подробно о том, почему испортились отношения Зеленского с Залужным и отправят ли главнокомандующего в отставку, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий Залужный