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Радиостанции в 2018 оштрафовали на 1,7 млн грн за невыполнение языковых квот

Новости » Политика    03.01.2019 - 20:48
Радиостанции в 2018 оштрафовали на 1,7 млн грн за невыполнение языковых квот
Фото: Сергей Костинский (УНИАН)

По словам Костинского, языковые квоты на радио способствовали развитию украинской музыки

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в течение 2018 года оштрафовала за невыполнение языковых квот 21 радиостанцию на сумму более 1,7 миллиона гривен. Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Костинского.

Так, перечисляя достижения в сфере телевидения и радиовещания в 2018 году, он отметил, что для того, чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах, Национальному совету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн.

"В большинстве случаев мы штрафовали именно за невыполнение квоты песен на украинском", - отметил Костинский.

По его словам, в результате введения языковых квот на радио состоялось стремительное развитие украинской музыки. По итогам двух лет действия квот более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке.

Отметим, согласно опросу Киевского международного института социологии, В сентябре 2018 года 37,2% граждан поддерживали квот на украинский язык на радио и телевидении, 40,2% выступали против, еще 21,7% затруднились с ответом.

РБК-Украина писало, что до второго чтения языкового законопроекта будет подана поправка о постепенное введение языковых квот для печатных СМИ, которые смогут перейти с русского на украинский язык.

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