Комітет свободи слова запропонував мовні квоти для друкованих ЗМІ

Фото: Вікторія Сюмар (rada.gov.ua)

Відповідна поправка буде подана комітетом з питань свободи слови та інформаційної політики

До другого читання мовного законопроекту буде подана поправка про поступове введення мовних квот для друкованих ЗМІ, які матимуть перейти з російської на українську мову. Про це повідомила голова комітету з питань свободи словами та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо ми впроваджували квоти на телебачення, чи на радіо, то ми створювали робочі місця для авторів і виконавців. А тут ми фактично вбиваємо роботу для видавців. Тому сьогодні ми говоримо про запровадження перехідного періоду, впродовж якого самі газети, самі журнали будуть давати частинками збільшення української мови. Наприклад, інтерв’ю будуть давати українською мовою", - повідомила Сюмар.

За її словами, перехідний період для газет та журналів триватиме від 2 до 5 років. Адже на Півдні та Сході України преса видається здебільшого російською мовою.

"Я впевнена, що це питання(перехідний період, - ред.) буде близько 2 років для загальнонаціональних видань і 5 років, наприклад, для регіональних видань. Адже для видань в Одесі, в зоні ведення бойових дій потрібно проводити більш гнучку політику. Або так, або шляхом саморегуляції, тому що прописувати двомовність в газетах це теж не зовсім правильно. Вони мають розуміти, що потрібно привчати свого читача", - повідомила Сюмар.

За її словами, відповідна поправка буде подана комітетом з питань свободи слови та інформаційної політики. А після цього розглянута профільним комітетом, який готує мовний законопроект до розгляду у ВР.

"Зараз ми підготували ці поправки, ми їх зараз подамо і вони вже будуть враховуватись до другого читання", - додала Сюмар.

У свою чергу помічник голови комітету з питань культури і духовності Юрій Крайняк у коментарі РБК-Україна підтвердив, що представники комітету також підтримують ідею запровадження переходу друкованих видань на українську мову.

"В частині друкованих засобів масової інформації, мова йшла про те, щоб дозволити видавати без обмежень пресу мовами країн Європейського союзу. А також про те, щоб встановити якийсь більш тривалий перехідний період до переходу на таку формулу, щоб була можливість підготуватись до переходу людям які працюють в цьому бізнесі", - пояснив помічник нардепа

Він також наголосив, що це питання обговорюватиметься на робочій групі комітету ВР з питань культури і духовності.

"Але я не чув від членів комітету (пропозиції, - ред.) щоб абсолютно повністю відмовитись від ідеї запровадити українську мову практично повністю в цьому секторі. Втім рішення приймає не один депутат. Буде безпосередньо робоча група, яка при комітеті буде готувати текст до другого читання", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Верховна рада України провалила у першому читанні законопроект №8441 "Про внесення змін до закону "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".