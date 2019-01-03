Радіостанції в 2018 оштрафували на 1,7 млн грн за невиконання мовних квот

Фото: Сергій Костинський (УНІАН)

За словами Костинського, мовні квоти на радіо сприяли розвитку української музики

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення протягом 2018 року оштрафувала за невиконання мовних квот 21 радіостанцію на суму понад 1,7 мільйона гривень. Про це заявив член Нацради Сергій Костинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Костинського.

Так, перераховуючи досягнення у сфері телебачення і радіомовлення в 2018 році, він зазначив, що для того, щоб забезпечити виконання закону про мовні квоти, Національній раді довелося оштрафувати 21 радіостанцію на суму понад 1,7 млн грн.

"У більшості випадків ми штрафували саме за невиконання квоти пісень українською", - зазначив Костинський.

За його словами, у результаті введення мовних квот на радіо відбувся стрімкий розвиток української музики. За підсумками двох років дії квот більше половини пісень в ефірі українських радіостанцій звучать саме українською мовою.

Зазначимо, згідно із опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, У вересні 2018 року 37,2% громадян підтримували квот на українську мову на радіо і телебаченні, 40,2% виступали проти, ще 21,7% вагалися з відповіддю.

Також РБК-Україна писало, що до другого читання мовного законопроекту буде подана поправка про поступове введення мовних квот для друкованих ЗМІ, які матимуть перейти з російської на українську мову.