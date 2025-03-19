"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування

У позові йдеться про те, що відмова RFE/RL у коштах, виділених для нього Конгресом, порушує федеральні закони, включно з конституцією США, яка наділяє Конгрес виключними повноваженнями щодо федеральних витрат.

Справу розглядатимуть в Окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.

"Зараз не час поступатися територією пропаганді та цензурі противників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування нашої кончини деспотами по всьому світу передчасне", - заявив генеральний директор RFE/RL Стівен Капус.

Агентство США з глобальних медіа припинило надання грантів Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, яке веде мовлення на країни Східної Європи, включно з Росією та Україною, а також Радіо Вільна Азія, яке веде мовлення на Китай і Північну Корею.

Цей крок зазнав широкої критики в минулі вихідні з боку захисників свободи преси та прав людини.

Понад 1300 співробітників "Голосу Америки" також були відправлені у відпустку після того, як президент США Дональд Трамп наказав закрити головну компанію фінансованого державою ЗМІ USAGM і шість інших федеральних агентств.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода було створено для охоплення людей, які жили при комунізмі під час холодної війни

Нині Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода - приватна незалежна міжнародна новинна організація, чиї програми - радіо, інтернет, телебачення - щотижня охоплюють аудиторію близько 50 млн осіб у 23 країнах, включно з Росією, Україною, Іраном, Афганістаном, Пакистаном, республіками Центральної Азії та Кавказу. Вона фінансується Конгресом США через USAGM.