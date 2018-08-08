В "Радикальной партии" назвали нормы Избирательного кодекса, не соответствующие закону

В частности, модель для местных выборов не соответствует реформе децентрализации

Некоторые положения проекта Избирательного кодекса уже не отвечают нынешнему законодательству, политической системе и реестру избирателей. Об этом заявил экс-глава Комитета избирателей Украины, нардеп от фракции "Радикальная партия" Игорь Попов, говорится в материале РБК-Украина "Сможет ли Верховная рада принять Избирательный кодекс".

В частности, Попов отметил, что модель для местных выборов не соответствует реформе децентрализации.

Он также добавил, что законопроект писался под старую систему, когда было много небольших сел и там предполагались многомандатные избирательные округи в областной совет.

"Теперь у нас есть большие территориальные общины, репрезентацию которых нужно обеспечить на уровне областных советов. То есть, все то, что было принято в первом чтении относительно системы местных выборов, нужно выбрасывать. Оно прописано под систему районных администраций, районных советов, которые мы вообще собираемся ликвидировать", - говорит Попов.

Отметим, принятый в первом чтении документ был разработан на базе другого проекта Избирательного кодекса, внесенного в Раду еще в 2010 году, по инициативе тогдашнего народного депутата Юрия Клочковского.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий сообщал, что Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Спикер ВР также отмечал, что что Рада может принять Избирательный кодекс до середины октября 2018 года.

Ранее Парубий также сообщал, что рабочая группа комитета парламента обработала более половины поправок к проекту нового Избирательного кодекса.