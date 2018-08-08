У "Радикальній партії" назвали норми Виборчого кодексу, що не відповідають закону

Зокрема, модель для місцевих виборів не відповідає реформі децентралізації

Деякі положення проекту Виборчого кодексу вже не відповідають нинішньому законодавству, політичній системі і реєстру виборців. Про це заявив екс-голова Комітету виборців України, нардеп від фракції "Радикальна партія" Ігор Попов, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи зможе Верховна рада прийняти Виборчий кодекс".

Зокрема, Попов зазначив, що модель для місцевих виборів не відповідає реформі децентралізації.

Він також додав, що законопроект писався під стару систему, коли було багато невеликих сіл і там передбачалися багатомандатні виборчі округи в обласну раду.

"Тепер у нас є великі територіальні громади, репрезентацію яких потрібно забезпечити на рівні обласних рад. Тобто, все те, що було прийнято в першому читанні щодо системи місцевих виборів, треба викидати. Воно прописано під систему районних адміністрацій, районних рад, що ми взагалі збираємося ліквідувати", - каже Попов.

Зазначимо, прийнятий у першому читанні документ був розроблений на базі проекту Виборчого кодексу, внесеного в Раду ще в 2010 році, з ініціативи тодішнього народного депутата Юрія Клочковского.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій повідомляв, що Верховна рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти в закон про національну безпеку.

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", - сказав Парубій.

Спікер ВР також зазначав, що Рада може прийняти Виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року.

Раніше Парубій також повідомляв, що робоча група комітету парламенту опрацювала більше половини поправок до проекту нового Виборчого кодексу.