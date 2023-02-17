Радикальніше, ніж на Заході Україні: Терехов розповів про ставлення харків'ян до Росії

"Я не розумію, звідки у росіян були такі помисли, що Харків буде зустрічати їх з квітами, а не з гранатами. Але вони помилилися. Настрої у харків'ян чітко проукраїнські", - сказав він.

Як зазначив мер, не буде великим секретом, що до війни кожен четвертий харків'янин ставився до Росії з певним, так би мовити, розумінням, бо у когось родичі були, у когось знайомі, хтось їздив у гості до Росії, адже відстань 40 кілометрів.

"Так було, так склалось історично, але війна все перевернула, і зараз ступінь радикалізації харків'ян набагато більший, ніж на Заході України. Тому зараз ніхто з росіянами не спілкується, не зідзвонюється, харків'яни розірвали якісь стосунки з росіянами", - наголосив мер Харкова

Терехов зазначив, що серед харків'ян приблизно 95% розмовляють російською мовою. "Хоча це дуже умовно російська - я б сказав, що це слобожанська мова. Є деякі такі звороти цієї мови, які не є російськими. Нехай будемо казати, що розмовляють російською. Але це їх не відділяє від України, а навпаки. Я спілкувався з нашими військовими, які розмовляють російською мовою, і вони мені кажуть: "А що, ми стали меншими українцями і ми менше б'ємо цю нечисть?", - розповів мер.

"Так, ми розмовляємо російською мовою, але ми українці, ми відстоюємо незалежність нашої України, нашої нації і право називатись українцями. Хоча ми вже поступово переходимо на українську, далі будемо ще активніше. І коли раніше ти йшов містом, з тобою всі віталися "здрасте, добрый день", то зараз все частіше - "добрий день, доброго вечора, ранку, вітаю". Тому ми поступово переходимо на українську мову, бо це наша відповідь росіянам. І це не може не радувати", - сказав Терехов.