Радикальнее, чем на Западе Украины: Терехов рассказал об отношении харьковчан к России

"Я не понимаю, откуда у россиян были такие помыслы, что Харьков будет встречать их с цветами, а не с гранатами. Но они ошиблись. Настроения у харьковчан четко проукраинские", - сказал он.

Как отметил мэр, не будет большим секретом, что до войны каждый четвертый харьковчанин относился к России с определенным, так сказать, пониманием, потому что у кого-то родственники были, у кого-то знакомые, кто-то ездил в гости в Россию, ведь расстояние 40 километров.

"Так было, так сложилось исторически, но война все перевернула, и сейчас степень радикализации харьковчан гораздо больше, чем на Западе Украины. Поэтому сейчас никто с россиянами не общается, не созванивается, харьковчане разорвали любые отношения с россиянами", - подчеркнул мэр Харькова

Терехов отметил, что среди харьковчан примерно 95% говорят на русском языке. "Хотя это очень условно русский - я бы сказал, что это слобожанский язык. Есть некоторые такие обороты этого языка, которые не являются русскими. Пусть будем говорить, что говорят на русском. Но это их не отделяет от Украины, а наоборот. Я общался с нашими военными, говорящими на русском языке, и они мне говорят: "А что, мы стали меньшими украинцами и мы меньше бьем эту нечисть?", - рассказал мэр.

"Да, мы говорим на русском языке, но мы украинцы, мы отстаиваем независимость нашей Украины, нашей нации и право называться украинцами. Хотя мы уже постепенно переходим на украинский, дальше будем еще активнее. И когда раньше ты шел по городу, с тобой все здоровались "здравствуйте, добрый день", то сейчас все чаще -"добрий день, доброго вечора, ранку, вітаю". Поэтому мы постепенно переходим на украинский язык, потому что это наш ответ россиянам. И это не может не радовать", - сказал Терехов.