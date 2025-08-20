UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Радіаційна тривога у Полтавській області: в ОВА пояснили, що сталося

Фото: радіаційна тривога у Полтавській області лунала вночі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

У Полтавській області сьогодні вночі, 20 серпня, лунала радіаційна тривога. У ОВА підкреслили, тривога була помилковою, у системі оповіщення стався збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", - зазначив глава Полтавської ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент у області тривала загроза застосування ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.

Як дізнатись про радіаційну небезпеку

Повідомлення у випадку радіаційної небезпеки можуть відрізнятись у різних регіонах, але, як правило, тривалість звучання попереджувального сигналу "Увага всім!" становить 3-5 хвилин.

Також повідомлення може містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження, порядок дій.

Окрім того, що користувачі мобільного додатку "Повітряна тривога" у разі небезпеки також отримуватимуть повідомлення про радіаційну небезпеку

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьПовітряна тривогарадиационная опасность