Радіаційна тривога у Полтавській області: в ОВА пояснили, що сталося

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", - зазначив глава Полтавської ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент у області тривала загроза застосування ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.