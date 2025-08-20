Радіаційна тривога у Полтавській області: в ОВА пояснили, що сталося

У Полтавській області сьогодні вночі, 20 серпня, лунала радіаційна тривога. У ОВА підкреслили, тривога була помилковою, у системі оповіщення стався збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", - зазначив глава Полтавської ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.
За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент у області тривала загроза застосування ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.
Повідомлення у випадку радіаційної небезпеки можуть відрізнятись у різних регіонах, але, як правило, тривалість звучання попереджувального сигналу "Увага всім!" становить 3-5 хвилин.
Також повідомлення може містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження, порядок дій.
Окрім того, що користувачі мобільного додатку "Повітряна тривога" у разі небезпеки також отримуватимуть повідомлення про радіаційну небезпеку