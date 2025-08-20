Радиационная тревога в Полтавской области: в ОВА объяснили, что произошло

"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", - отметил глава Полтавской ОГА.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды - с 04:32 по 04:34.

По данным Воздушных сил ВСУ, на тот момент в области продолжалась угроза применения ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.