RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Радиационная тревога в Полтавской области: в ОВА объяснили, что произошло

Фото: радиационная тревога в Полтавской области звучала ночью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

В Полтавской области сегодня ночью, 20 августа, звучала радиационная тревога. В ОВА подчеркнули, тревога была ложной, в системе оповещения произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", - отметил глава Полтавской ОГА.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды - с 04:32 по 04:34.

По данным Воздушных сил ВСУ, на тот момент в области продолжалась угроза применения ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.

 

Как узнать о радиационной опасности

Сообщение в случае радиационной опасности могут отличаться в разных регионах, но, как правило, продолжительность звучания предупредительного сигнала "Внимание всем!" составляет 3-5 минут.

Также сообщение может содержать место и время возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштабы, действие поражения, порядок действий.

Кроме того, что пользователи мобильного приложения "Воздушная тревога" в случае опасности также будут получать сообщения о радиационной опасности

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьВоздушная тревогарадиационная опасность