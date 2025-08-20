Радиационная тревога в Полтавской области: в ОВА объяснили, что произошло

В Полтавской области сегодня ночью, 20 августа, звучала радиационная тревога. В ОВА подчеркнули, тревога была ложной, в системе оповещения произошел сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.
"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", - отметил глава Полтавской ОГА.
Напомним, что сегодня в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды - с 04:32 по 04:34.
По данным Воздушных сил ВСУ, на тот момент в области продолжалась угроза применения ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.
Сообщение в случае радиационной опасности могут отличаться в разных регионах, но, как правило, продолжительность звучания предупредительного сигнала "Внимание всем!" составляет 3-5 минут.
Также сообщение может содержать место и время возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштабы, действие поражения, порядок действий.
Кроме того, что пользователи мобильного приложения "Воздушная тревога" в случае опасности также будут получать сообщения о радиационной опасности