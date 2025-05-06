Радіації менше, ніж у природі: на чорнобильських землях знову можна вирощувати врожай

Вперше після аварії 1986 року частина земель навколо Чорнобиля знову визнана безпечною для сільського господарства. Нове дослідження показало, що рівень радіації на окремих ділянках не перевищує національні норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Після катастрофи величезні території навколо станції були визнані небезпечними для життя та сільгоспвиробництва. Чорнобильська зона відчуження площею 4200 квадратних кілометрів залишається незаселеною та перетворилася на один із найбільших природних заповідників Європи.

Однак, як пише видання, з роками рівень радіації в регіоні суттєво знизився завдяки розпаду радіонуклідів та ерозії верхнього шару ґрунту. Водночас із 1991 року межі зонування не переглядалися.

Нове дослідження зони відчуження

Нове ж дослідження, опубліковане в журналі Journal of Environmental Radioactivity, показало обнадійливі результати. Воно охопило близько 100 гектарів у Житомирській області.

Вчені проаналізували зразки ґрунту, рівень зовнішнього гамма-випромінювання, а також спрогнозували накопичення радіоактивних елементів у таких культурах, як картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

Виявилося, що доза опромінення, яку можуть отримати сільгосппрацівники, є значно нижчою за національну норму безпеки України та навіть нижча за природні фонові рівні радіації в багатьох регіонах світу.

Чим важливі результати дослідження

Результати дослідження означають, що за умови ретельного контролю та дотримання українських норм харчової безпеки, більшість культур можна безпечно вирощувати на раніше заборонених ділянках.

"Після 1986 року було поширено чимало дезінформації про ризики радіації від Чорнобиля, що негативно вплинуло на життя тих, хто залишився у покинутих районах. Це дослідження важливе для постраждалих громад", - заявив керівник дослідження Джим Сміт з Портсмутського університету.

За словами Сміта, науковий підхід, застосований у дослідженні, можна адаптувати і для інших радіоактивно забруднених територій по всьому світу.