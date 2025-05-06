Радиации меньше, чем в природе: на чернобыльских землях снова можно выращивать урожай

Впервые после аварии 1986 года часть земель вокруг Чернобыля снова признана безопасной для сельского хозяйства. Новое исследование показало, что уровень радиации на отдельных участках не превышает национальные нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

После катастрофы огромные территории вокруг станции были признаны опасными для жизни и сельхозпроизводства. Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 квадратных километров остается незаселенной и превратилась в один из крупнейших природных заповедников Европы.

Однако, как пишет издание, с годами уровень радиации в регионе существенно снизился благодаря распаду радионуклидов и эрозии верхнего слоя почвы. В то же время с 1991 года границы зонирования не пересматривались.

Новое исследование зоны отчуждения

Новое же исследование, опубликованное в журнале Journal of Environmental Radioactivity, показало обнадеживающие результаты. Оно охватило около 100 гектаров в Житомирской области.

Ученые проанализировали образцы почвы, уровень внешнего гамма-излучения, а также спрогнозировали накопление радиоактивных элементов в таких культурах, как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Оказалось, что доза облучения, которую могут получить сельхозработники, значительно ниже национальной нормы безопасности Украины и даже ниже естественных фоновых уровней радиации во многих регионах мира.

Чем важны результаты исследования

Результаты исследования означают, что при условии тщательного контроля и соблюдения украинских норм пищевой безопасности, большинство культур можно безопасно выращивать на ранее запрещенных участках.

"После 1986 года было распространено немало дезинформации о рисках радиации от Чернобыля, что негативно повлияло на жизнь тех, кто остался в заброшенных районах. Это исследование важно для пострадавших общин", - заявил руководитель исследования Джим Смит из Портсмутского университета.

По словам Смита, научный подход, примененный в исследовании, можно адаптировать и для других радиоактивно загрязненных территорий по всему миру.